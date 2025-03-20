عبد الحليم عبو: الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري الطائرة بعد الفوز أمام الزمالك

أعرب عبد الحليم عبو، لاعب الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة الفاصلة التي جمعت بين الفريقين وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري.



وقال عبد الحليم عبو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي قادر على التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن هدف اللاعبين إسعاد جمهور القلعة الحمراء.

وأتم عبد الحليم عبو، أن غياب الجماهير عن مباراة الزمالك كان مؤثرًا، مؤكدًا أن الجماهير هي رقم واحد بالنسبة للاعبين، مؤكداً أن تركيزهم بالوقت الحالي منصب على الفوز بالبطولة القادمة، وإهداء الفوز للجماهير التي كانت تتمنى حضور المباراة، لكنهم سعداء بالفوز وبإسعاد الجماهير.



