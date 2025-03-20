رويترز: الأمريكي جورج جليزمان المحتجز بأفغانستان غادر كابل اليوم بطائرة قطرية

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن طالبان أفرجت، اليوم الخميس، عن مواطن أمريكي محتجز في أفغانستان لأكثر من عامين بعد محادثات مباشرة بين المبعوث الأمريكي للرهائن آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابول.

وأضاف المصدر أن جورج جليزمان، الذي اعتقل عام 2022 أثناء زيارته لكابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية مساء الخميس متجهة إلى الدوحة. ومن المتوقع أن يسافر جليزمان وبوهلر لاحقًا إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أصدر بيانًا، الخميس، أكد فيه إطلاق سراح جليزمان.

ويمثل اجتماع الخميس في كابول أعلى مستوى محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في يناير.

والتقى بولر بوزير خارجية إدارة طالبان أمير خان متقي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأفغانية.

وقال البيان: "خلال هذا الاجتماع عقدت مناقشات حول أفغانستان والولايات المتحدة والعلاقات الثنائية والإفراج عن السجناء وتوفير الخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن الاجتماع حضره أيضًا الممثل الأمريكي الخاص السابق في أفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال المصدر إن قطر، تقوم يتمثيل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان التي تحكمها طالبان، وكانت قد نسقت مع بولر للتفاوض بشأن إطلاق سراح جليزمان مع سلطات طالبان.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "بعد أسابيع من المفاوضات، حقق القطريون انفراجة خلال الاجتماعات الأخيرة مع طالبان".

طالبان تبرز حسن النية

وقال المصدر إن سلطات طالبان أفرجت عن جليزمان باعتباره "بادرة حسن نية" وليس كجزء من صفقة لإطلاق سراح أي معتقلين أفغان تحتجزهم الولايات المتحدة في المقابل.

وكانت الولايات المتحدة أفرجت في يناير عن أفغاني أدانته محكمة أمريكية بتهمة تهريب المخدرات والإرهاب مقابل مواطنين أمريكيين محتجزين في أفغانستان.

كما شارك المسؤولون القطريون في المفاوضات بشأن تلك الصفقة، التي بدأت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وأدت إلى إطلاق سراح أمريكيين اثنين، ريان كوربيت وويليام ماكنتي، فيما يُعتقد أن المواطن الأمريكي الثالث، محمود حبيبي، لا يزال رهن الاحتجاز في أفغانستان.