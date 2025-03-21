أيهما أفضل لفقدان الوزن الصيام المتقطع أم الكيتو؟

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، تكتسب العديد من اتجاهات الحميات الغذائية شعبية متزايدة، ويُعدّ الصيام المتقطع (IF) وحمية الكيتو من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا، ولكلٍّ منهما فوائده الخاصة، لكن الخيار الأمثل يعتمد على نمط حياتك الشخصي وأهدافك الصحية ومدى قدرتك على الالتزام به.



ما هو الصيام المتقطع:

تناول الطعام في أوقات محددة

يُركز الصيام المتقطع على وقت تناول الطعام بدلاً من نوعية الطعام. الطريقة الأكثر شيوعًا هي ١٦:٨، أي الصيام لمدة ١٦ ساعة، وتناول الطعام خلال فترة زمنية قدرها ٨ ساعات.



• سبب فعاليته: يقلل بشكل طبيعي من تناول السعرات الحرارية ويحسن حساسية الأنسولين، مما يعزز حرق الدهون.

• فوائد أخرى: يدعم الهضم، ويقلل الالتهاب، وقد يعزز صحة الدماغ.

• الأفضل لـ: أولئك الذين يفضلون اتباع نظام غذائي مرن دون إزالة مجموعات غذائية.

ما هو نظام الكيتو الغذائي:

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون

يتضمن نظام الكيتو تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير وزيادة تناول الدهون لدفع الجسم إلى الحالة الكيتونية، حيث يتم حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز.

نجاحه: من خلال التخلص من الكربوهيدرات، يتحول الجسم إلى حرق الدهون بكفاءة أكبر.

• فوائد أخرى: يساعد على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويوازن نسبة السكر في الدم، وقد يساعد في إدارة بعض الحالات الصحية.

• الأفضل لـ: الأشخاص الذين يرتاحون إلى نمط حياة منظم ومنخفض الكربوهيدرات ووجبات غنية بالدهون.

أي نظام غذائي هو الأفضل؟

• لخسارة الوزن بشكل أسرع: قد يوفر الكيتو نتائج أسرع بسبب حرق الدهون السريع.

• لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل: من الأسهل الحفاظ على الصيام المتقطع لأنه لا يقيد اختيارات الطعام.