بث مباشر لـ صلاة التراويح من الجامع الأزهر ليلة 22 رمضان

أقبل عدد كبير من المصلين على الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح وسط أجواء دينية في إحدى ليالي شهر رمضان، حيث تبدأ بعد قليل شعائر الصلاة في الليلة الثانية والعشرين من الشهر الفضيل.

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

وينقل لكم "صدى البلد"، بثًا مباشرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر لحظة بلحظة.

كيف تؤدي صلاة التراويح في المنزل؟

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن صلاة التراويح تُعد من أنواع قيام الليل، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في بيته، وهو الأصل في أدائها.

وأشار الدكتور علي جمعة، خلال لقاء سابق على قناة "صدى البلد"، إلى أن النبي صلّى التراويح في المسجد ذات مرة، فسمعه الناس وخرجوا للصلاة معه، وتكرر الأمر في الليالي التالية، حتى امتلأ المسجد بالمصلين. وفي الليلة الثالثة، لم يخرج النبي لأدائها معهم، وعندما سألوه عن السبب، أخبرهم بأنه خشي أن تُفرض عليهم.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن هذا الحديث النبوي يؤكد أن صلاة التراويح سُنة وليست فرضًا، لكن لها فضل وثواب عظيم عند الله عز وجل.

كما أوضح الدكتور علي جمعة أن النبي لم يزد فيها عن 11 ركعة، حيث كان يؤدي 8 ركعات، ثم 3 ركعات شفع ووتر.

هل يجوز أداء صلاة التراويح بأقل من 8 ركعات؟

ويكثر التساؤل حول الحد الأدنى لعدد ركعات صلاة التراويح، خاصة مع اختلاف اجتهادات الفقهاء حول عدد الركعات التي يمكن للمسلم أن يؤديها خلال هذه الصلاة التي تُعدّ من السنن المؤكدة في الشهر الفضيل.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أن صلاة التراويح يجب ألا تقل عن 8 ركعات، مؤكدًا أنه إذا صلّى المسلم أقل من ذلك فلا تُسمى «تراويح».

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن التراويح تؤدى مثنى مثنى، ويمكن أن تصل إلى 20 ركعة أو أكثر وفقًا لِما ثبت عن الصحابة والتابعين، بينما يكتفي البعض بعدد أقل تبعًا لقدرتهم.