ما موعد وقف تشغيل الهواتف الذكية وارد الخارج المهربة إلى مصر بدون رسوم جمركية ؟.. سؤال يطرحه الكثيرون على منصات البحث منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آخر موعد لوقف هذه الهواتف التي لم يتم تسدد رسومها الجمركية، إذ سيتم تعطيل هذه الأجهزة عن العمل على شبكات المحمول في البلاد جميعها؛ في حال عدم التسديد.

موعد وقف تشغيل الهواتف المهربة

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن في بيان، عن موعد إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من الخارج التي لم تسدد رسومها الجمركية، إذ ستتوقف هذه الأجهزة عن العمل على جميع شبكات المحمول في مصر، ابتداءً من 7 أبريل 2025، ويأتي ذلك بعد انتهاء مهلة مدتها 3 أشهر منحها الجهاز لتسوية المبالغ المستحقة.

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ويندرج قرار وقف تشغيل الهواتف المهربة في مصر ضمن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقها جهاز تنظيم الاتصالات، لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، وترمي هذه المنظومة إلى حوكمة تشغيل الأجهزة، ومكافحة التهريب والممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، كما تسعى إلى حماية حقوق المواطنين والمستثمرين، ودعم الاقتصاد الوطني المصري.

اشترِ المصري

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أفاد بأن المنظومة ترمي أيضًا إلى تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، من خلال توفير أجهزة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تحفيز التصدير، بالتزامن مع دخول عدد كبير من الشركات الدولية لتصنيع الهواتف في السوق المصري، ما يستلزم رقابة صارمة لضمان التزام المعايير والقوانين.

موبايلات الضمان الدولي.. اعرف آخر موعد لوقف تشغيل الهواتف المهربة إلى مصر

وفي ظل اقتراب الموعد النهائي لوقف تشغيل الهواتف المهربة في 7 أبريل 2025؛ سيواجه أصحاب الهواتف المهربة خيارين؛ إما تسديد الرسوم الجمركية المستحقة قبل انتهاء المهلة، وإما توقف أجهزتهم عن العمل على شبكات الهواتف، لذا دعا جهاز تنظيم الاتصالات جموع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات المقررة، تجنبا لأي تعطيل في الخدمة، وذلك عبر الاطلاع على طريقة معرفة الضريبة الجمركية، المفروضة على هاتفك عبر تطبيق «تليفوني».