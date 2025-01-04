الموبايل سلعة أساسية.. شعبة الاتصالات: لم يكن هناك هواتف مهربة قبل 2021

أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أنه لم يكن هناك هواتف مهربة في السوق المصرية قبل 2021.

وقال وليد رمضان في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"ولكن بدأ التهريب بعد قرار البنك المركزي باعتبار الهواتف سلعة غير أساسية وترفيهية. لكن الموبايل سلعة أساسية".

وتابع وليد رمضان:" تم عمل دراسة من قبل الغرف التجارية بشأن هذه القرار في 2021 وإرسالها لوزير المالية لأن الهاتف سلعة أساسية وليست ترفيهية يستخدم في العمل والدراسة عن بعد إضافة إلى أن حجمه صغير وثمنه مرتفع".

وأكمل :" لا يوجد تصنيع كامل للهواتف المحمولة في مصر، موضحا أن هناك 5 مصانع تنتج ماركات عالمية ونسبة إنتاجها 10 % من الاحتياج المحلي".

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تعاني العديد من الدول من هذه الظاهرة.

وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي، أن 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد تأتي بطرق غير قانونية، ما يخلق سوقًا غير منظم يضر بالمستهلكين.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة. كما أوضح أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي.