لاعب بالنادى الأهلى.. مفاجأة بشأن ضحية رامز جلال اليوم

وقع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ضحية برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، الذي يقدمه ارامز جلال في موسمه الجديد خلال شهر رمضان 2025، عبر قناة "ام بى سى مصر".

وكان كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن جاهزية نجم الأهلي طاهر محمد طاهر للمشاركة في مباراة الهلال السوداني.

وكتب أحمد حسن ؛"طاهر محمد طاهر شارك في تدريبات الأهلي الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال السوداني".

تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»



ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور وكذا وسام أبو على.