رامز جلال ساخرا من نور النبوي: واد ظريف تمثيله صايص محتاج توابل

حل الفنان نور النبوى، ضيف علي برنامج «رامز إيلون مصر» من تقديم رامز جلال، والمذاع علي قناة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

قال الفنان رامز جلال، إن الفن حصل له غزة من ابناء الفنانين وصدق المثل ابن الوز عوام، ونور النبوي واد ظريف تمثيله صايص محتاج توابل.

تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»

ومن المقرر عرض البرنامج بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد إستضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور.

ويشهد برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025 مفاجآت عديدة في ضيوفه الذين يقعون ضحايا بمقالبه هذا العام.