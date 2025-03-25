مدرب السعودية: لا أفكر في الملحق.. وتركيزنا على حسم التأهل المباشر

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن تركيزه منصب بالكامل على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في سيناريو خوض الملحق.

وتعادل المنتخب السعودي سلبيًا مع نظيره الياباني في الجولة الثامنة من التصفيات، ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما عزز "الساموراي" صدارته بـ20 نقطة، بعدما ضمن التأهل مبكرًا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قال رينارد: "اليابان فريق قوي للغاية، واللعب على أرضه صعب، كانت لهم الأفضلية، وكان ينقصنا بعض الأمور الفنية، لكن النتيجة ليست سيئة، ولو كان هناك ضمان على تحقيق التعادل قبل المباراة، كنت سأوافق عليه".

وأضاف المدرب الفرنسي: "واجهنا مشاكل في الشوط الأول، لذلك قمت بإجراء تغييرات مع بداية الشوط الثاني، وظهرنا بشكل أفضل".

وتابع : "اليابان استحقت التأهل مبكرًا، فهم الأقوى في آسيا، لديهم لاعبون ومدرب رائع".

وعن موقف الأخضر في التصفيات، اختتم رينارد حديثه قائلًا: "لا يزال أمامنا مباراتان، وسنبذل كل ما لدينا لضمان التأهل المباشر، لا أفكر في الملحق حاليًا، هدفنا واضح وهو تحقيق الانتصار".