تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لمواجهة سيراليون مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد سيراليون الليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: محمد عبدالمنعم - ربيعة - هاني

الوسط: تريزيجيه - مروان عطيه - كوكا - زيزو

الهجوم: مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

يتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو 11 نقطة في المركز الثاني وسيراليون في المركز الثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

واستقر حسام حسن مدرب منتخب مصر على خوض مباراة سيراليون غدا بالقوة الضاربة في ظل سعيه إلى الفوز بها .

وطالب حسام حسن لاعبيه بالفوز على سيراليون وبذل أقصى جهد ممكن خلال المباراة من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم.