العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

تتجدد كل عام التساؤلات والاختلافات حول رؤية هلال شهر شوال، الذي يحدد موعد عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل رؤية هلال شوال لعام 1446 هـ، وأسباب الجدل القائم بين الحسابات الفلكية المحلية والدولية.

الفلك الدولي يشكك والبحوث الفلكية ترد

أكد المصدر أن القمر سيظهر في سماء مصر بعد غروب الشمس بحوالي 11 دقيقة، وهو ما يراه الفلكيون الدوليون غير كافٍ لرؤية الهلال بالعين المجردة، مما دفعهم إلى اعتبار أن عيد الفطر سيحل يوم الاثنين بدلًا من الأحد.

ومع ذلك، أوضح المصدر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية لديه من الأدوات والخبرات ما يمكنه من رؤية الهلال خلال 10 دقائق فقط، وهو ما يدعم إعلان العيد يوم الأحد.

الحسابات الفلكية تحسم الموعد

بحسب البيان الرسمي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ الموافق 29 مارس 2025. وستكون استطلاعات الهلال الرسمية في مساء هذا اليوم.

وأشار البيان إلى أن الهلال سيظل في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد الغروب، بينما سيمكث في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، وفي بقية المحافظات المصرية تتراوح مدة بقائه بين 9 و12 دقيقة، مما يؤكد إمكانية رؤيته، وبالتالي إعلان عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس.

في ظل هذا الجدل المتكرر حول تحديد موعد عيد الفطر، يبقى الفيصل هو الرؤية الشرعية التي تستند إلى الحسابات الفلكية الدقيقة. وبينما يرى الفلك الدولي أن 11 دقيقة غير كافية لرؤية الهلال، يؤكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هذه المدة كافية لتأكيد دخول شهر شوال، مما يضع حدًا للتكهنات ويؤكد أن العيد سيكون يوم الأحد.