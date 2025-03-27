افتتاح تطوير وحدة غسيل كلى ومعمل تحاليل بمستشفى الكلى بجامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والمهندس محمد بركات استشاري المشروعات بمؤسسة " إى إف جى" هيرميس للتنمية الإجتماعية، أعمال تطوير وتجهيز وحدة غسيل كلى، ومعمل تحاليل، ورفع كفاءة محطة معالجة المياة بمستشفى الكلى المساك البولية الجامعى، بحضور الدكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور حسام شوقى عميد كلية الطب، والدكتور اسامه نادي نائب مدير مستشفى الكلى والمسالك البوليه الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك فى اطار اتفاقية التعاون المُشترك بين جامعة المنيا، ومؤسسة " إى اف جي " للتنمية الاجتماعية، للمُساهمة في تحقيق الارتقاء بالمستوى الصحي لخدمة المرضى داخل محافظات الصعيد.

وأشاد الدكتور عصام فرحات ، بالدور البارز الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دور وجهود الدولة المصرية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة " إي اف جى" للتنمية الاجتماعية ومعربًا عن تطلعه لمواصلة العمل مع المؤسسة في مشروعات خدمية وتنموية أخرى لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين بمحافظة المنيا، انطلاقاً من دور الجامعة الخدمي تجاه المجتمع .

وقدم رئيس الجامعة، الشكر للمؤسسة لدورها الاجتماعي والتنموى على كافة الاصعدة، ودعمها الكبير للمستشفيات الجامعية .

وقال الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ان المستشفيات الجامعية، تلعب دورًا رئيسياً فى توفير الخدمات الطبية والصحية لأبناء محافظة المنيا، حيث أنها تغطى 70 % من الخدمات الصحية والطبية لأبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة.

واوضح، إلى أن مستشفى الكلى والمسالك البولية الجامعى، تضم 86 ماكينة

غسيل كلى وتعمل بمعدل 3 فترات تشغيل يوميا وتخدم 240 مريض غسيل كلي مزمن، وتقوم بعمل 30 جلسة غسيل كلى طوارىء يوميا للمرضى.

وبدورة أكد المهندس محمد بركات، استشاري المشروعات بمؤسسة "إي إف جي هيرميس" للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسة تواصل دعمها للمستشفيات الجامعية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال الافتتاح، أوضح الدكتور اسامه نادي نائب مدير المستشفى، انه تم إنشاء قاعة للغسيل الكلوي وتجهيزها بعدد 7 ماكينات غسيل كلى للقضاء على قوائم الإنتظار لمرضى الغسيل الكلوى تماما، ليصبح عدد ماكينات الغسيل الكلوى داخلى المستشفى 93 ماكينة غسيل كلى تخدم 288 مريض غسيل كلى،

كما افتتح رئيس الجامعة، معمل تحاليل داخل المستشفى، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتورة لمياء حمدي رئيس قسم الباثولوجي، والتي أشارت أن المعمل مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والمعملية الحديثة وطبقا للمستويات العالمية من الجودة، لتلبية احتياجات مرضى الغسيل المترددين على المستشفى، ولتوفير سبل الراحة لهم.

كما شملت الافتتاحات أيضا ، رفع كفاءة محطة معالجة المياه بالمستشفى لتتناسب مع حجم التشغيل وأعداد ماكينات الغسيل والتحاليل .