تكبيرات العيد.. اعرف الصيغة الصحيحة ومتى تبدأ

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن تكبيرات العيد مكتوبة 2025، عقب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك، إذ يهتم ملايين المسلمين حول العالم بالتعرف على الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد، استعدادًا لاستقبال أجواء العيد الروحانية وأداء صلاة

العيد وسط أجواء إيمانية مليئة بالفرح والبهجة.

متى يكون عيد الفطر المبارك 2025؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025 م، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ووفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر ومعظم الدول العربية، حيث يمكن رؤية الهلال في سماء مصر عقب غروب شمس السبت لمدة تتراوح بين 9 و12 دقيقة.

ما هي صيغة تكبيرات العيد الصحيحة؟

يحرص المسلمون على ترديد تكبيرات العيد من بعد صلاة فجر أول أيام العيد وحتى أداء صلاة العيد، سواء في المساجد أو المنازل، بصوت جماعي يبعث السرور في القلوب ويزيد من أجواء الفرح والاحتفال. وتأتي الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر 2025 كالتالي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدَق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

كم عدد تكبيرات صلاة العيد؟

تؤدى صلاة عيد الفطر المبارك على ركعتين، كما ورد عن النبي ﷺ، ويكون عدد التكبيرات فيها على النحو التالي:

في الركعة الأولى : يُكَبِّر الإمام 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة من القرآن الكريم.

: يُكَبِّر الإمام بخلاف ، ثم يقرأ وسورة قصيرة من القرآن الكريم. في الركعة الثانية: يُكَبِّر الإمام 5 تكبيرات بخلاف تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة من القرآن الكريم.

هل يجوز صلاة العيد في البيت؟

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشمس بمدة زمنية تقدَّر بارتفاع قرص الشمس قدر رمح، ويمتد حتى قبل وقت الزوال (الظهر)، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تحددها الجهات المختصة لتنظيم صلاة العيد في المساجد والساحات الكبرى.

وأوضح أن أداء صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد هو الأفضل والأولى، اقتداءً بسنة النبي ﷺ، الذي أمر الرجال والنساء والأطفال بالخروج لأداء الصلاة والمشاركة في الاحتفال بالعيد، حتى أن النساء الحائضات كنَّ يحضرن لمشاركة المسلمين فرحتهم دون دخول المساجد.

كما شدد على أهمية الالتزام بآداب الصلاة، بحيث يكون الرجال في صفوف منفصلة عن النساء.

كيفية أداء صلاة العيد

أشار إلى أنها تُصلَّى ركعتين، مع سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، مع قراءة سورة الفاتحة وسور قصيرة مثل "الأعلى" و"الغاشية".

وأضاف أن من فاتته التكبيرات في الصلاة ليس عليه شيء، لأنها تُعد من السنن وليست من أركان الصلاة.

أما من لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد أو الساحات العامة لأداء صلاة العيد، فيجوز له أن يصليها في البيت على هيئتين: