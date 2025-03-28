توفير السلع وتكثيف حملات الرقابة بمطروح استعدادا لعيد الفطر

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة .

كما وجه بالاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود خاصة توفير البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص و حل أي مشاكل أولا بأول، والمتابعة ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، وموافاة غرفة عمليات المحافظة ببيان يومى بالرصيد من السلع الاساسية والاستراتيجية .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات مع الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين ، استعدادا لعيد الفطر المبارك .

كثّفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء مطروح حملات النظافة والتجميل، والتى شملت رفع تراكمات القمامة و المخلفات من الشوارع، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة ومتابعة صيانة أعمدة الانارة بالشوارع للتيسير على المواطنين.

ففى مدينة الضبعة تابع اللواء محمد أبو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة جهود الانارة العامة بالمركز حيث قام فريق الإنارة العامة بإصلاح بعض كشافات الانارة والمرور علي غرف الكهرباء ومتابعة جهود الحملة الميكانيكية بالمجلس فى تمهيد بعض شوارع المدينة لتسهيل حركة المرور والتيسير على المواطنين .

كما تابع الأعمال الجارية بتجميل الحديقة العامة بعد الإنتهاء من عمل أعمدة الحديقة وجاري تركيب البوبات الحديدية مع التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة الاعمال تمهيدا لافتتاحها. وكذلك استكمال أعمال تمهيد شارع مسجد مسعود بالجهود الذاتيه باستخدام طبقه سن وتركيب إحدى محولات الكهرباء الجديدة داخل قرية جلال بمركز الضبعة لخدمة أهالي المنطقة بقدرة 50 ميجا وات لتحسين الكهرباء بالتجمع مع التنسيق مع الكهرباء لرفع كفاءة بعض المحولات المتهالكة بالقرية.