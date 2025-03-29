وول ستريت جورنال : مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر أن مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية وذلك بين ترامب وبينهم.



وكشفت وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تتوقع أن توقع أوكرانيا اتفاقا يمنح واشنطن سلطة واسعة على اقتصاد كييف.

ذكرت الصحيفة عن مصادر المشكلة تكمن في أن أوكرانيا لا تستطيع على الأرجح قبول شروط الاتفاق الجديد.

وقالت:"مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية".

أردفت وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن صفقة المعادن تتيح لكييف بناء علاقة اقتصادية مستدامة مع واشنطن جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: العلاقة بين كييف وواشنطن أساس للأمن والسلام على المدى الطويل

زعم مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصفقة ستساعد بازدهار أوكرانيا وتعكس التزام الولايات المتحدة