قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي المنيا
صلاة العيد.. أحكامها وسننها وآدابها في الإسلام
وزير الصحة يتوجه لـ المنيا لتفقد ومتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية
وزير الري : رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد
قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في إجازة عيد الفطر
ضغط أعياد وإجازات ومعاشات.. البنك الأهلى يعتذر عن تأثر خدمات ATM
وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الفطر
دعاء آخر يوم رمضان.. ردد هذه الأدعية قبل غروب الشمس
أسعار الرنجة والفسيخ والسردين بالأسواق في عيد الفطر.. كيف تعرف الفاسد؟
وزارة البترول تحث المواطنين على تسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر أبريل 2025
الذهب يسجل مستوى قياسياً مع تصاعد مخاوف الحرب التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال : مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر أن مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية وذلك بين ترامب وبينهم.


وكشفت وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تتوقع أن توقع أوكرانيا اتفاقا يمنح واشنطن سلطة واسعة على اقتصاد كييف.

ذكرت الصحيفة عن مصادر المشكلة تكمن في أن أوكرانيا لا تستطيع على الأرجح قبول شروط الاتفاق الجديد.

وقالت:"مسودة اتفاق المعادن الجديد غير مألوفة وتشبه اتفاقية تجارية".

أردفت وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن صفقة المعادن تتيح لكييف بناء علاقة اقتصادية مستدامة مع واشنطن جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: العلاقة بين كييف وواشنطن أساس للأمن والسلام على المدى الطويل

زعم  مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصفقة ستساعد بازدهار أوكرانيا وتعكس التزام الولايات المتحدة

عاجل وول ستريت جورنال مصادر مسودة اتفاق المعادن الشؤون الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

ترشيحاتنا

الدكتور محمد المحرصاوي

رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر: الشريعة الإسلامية تحمل رسائل "طمأنة وتحصين وتمكين" للإنسانية

درس التراويح

درس التراويح بالجامع الأزهر: الوقت نعمة يجب الاستفادة به واستثماره

بالصور

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

فيديو

سلوى عثمان

وفاء عامر فنانة قديرة.. سلوي عثمان: اعتذرت عن مسلسل الأميرة لهذا السبب

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد