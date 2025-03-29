قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد يا بني .. وأنتي مجنونة | تفاصيل تصالح محمد رمضان وياسمين صبري : لا عتاب بين الأحباب
بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام
هدايا وتحقيق أحلام ومليون جنيه| لقطات متميزة في آخر حلقات مدفع رمضان
مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار بولاية واشنطن
رئيس مجلس السيادة في السودان: لن نساوم ولن نفاوض
بعد إيقافه من النقابة.. مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
اعرف هتغير ساعتك امتى | هذا هو موعد التوقيت الصيفي
العميد يصدم أحمد حجازي بشأن الانضمام لمنتخب مصر ويمنح الأمل لـ إمام عاشور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 29-3-2025
أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر.. مكتوبة وكروت معايدة
موعد عيد الفطر 2025.. دار الإفتاء تحقق رقما قياسيا في التفاعل من متابعيها اليوم
رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء استقبال عيد الفطر.. ودع رمضان بهذه الأدعية الجامعة للخير

دعاء استقبال عيد الفطر
دعاء استقبال عيد الفطر
شيماء جمال

دعاء استقبال عيد الفطر .. يحل علينا بعد غد عيد الفطر المبارك لعام 2025، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، ويبحث الكثير عن دعاء استقبال عيد الفطر ، حيث لا توجد صيغة ثابتة عن دعاء استقبال عيد الفطر ، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، لذلك سوف نذكره فى السطور التالية مجموعه من الأدعية يمكنكم الاستعانة بها وترديدها.

دعاء استقبال عيد الفطر

 

«ربي تقبل منّا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين»

«واكتب لنا خير ما قضيت وتولنا فيمن توليت، وامنن علينا بالغفران وقبول الأعمال».

اللهم أعطني خير هذا العيد وخير ما فيه، واصرف عني شره وشرّ ما فيه».

«اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة».

«يا حيّ يا قيوم صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك وجعلته أجرًا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين».


«اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد، فاكتبنا يا رب من عبادك الصالحين، وأدم علينا نعمك وعافيتك».

«ربي أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه».

«اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وامنع عنّا البطش والنقمة».

يارب في عيد الفطر المبارك نسألك بجودك وكرمك، أن تتقبل منّا الصيام والقيام يا ربّ العالمين.

دعاء عيد الفطر 2025

اللهم بارك لنا في العيد السعيد، فإنك على كل شئ قدير يارب العالمين فاستجب لنا يارب.

يارب يا معطي من تشاء ومانع من تشاء فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة.

اللهم امدد لنا من لدنكَ رزقًا حلالًا بمعرفتكَ وطاعتك.

يارب في عيد الفطر المبارك لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجرًا للمؤمنين وغفرانًا للمذنبين.

اللهم في العيد المبارك قد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه، يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة. 

دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسروراً، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعاً بملكٍ ينادي من السّماء قائلاً أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك.

- اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسرورًا، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعًا بملكٍ ينادي من السّماء قائلًا أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك

-اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيًا.

-ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً.

دعاء استقبال عيد الفطر عيد الفطر دعاء أول أيام عيد الفطر عيد الفطر 2025 أول أيام عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رؤيه هلال عيد الفطر 2025

البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

رؤية هلال عيد الفطر

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

ترشيحاتنا

الطفولة والأمومة

تركتها والدتها بالإمارات.. الطفولة والأمومة يعيد طفلة لمصر بالتنسيق مع الجهات المعنية

صورة ارشيفية

مستشفيات جامعة القاهرة تصدر تعليمات عاجلة بشأن عيد الفطر المبارك

وزارة السياحة والآثار

السياحة والآثار في أسبوع .. خدمات جديدة وترقيات

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. مصطفى شعبان يتفاجئ بأكذوبة ابنه المتوفى

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

قبل العيد.. ماسكات طبيعية مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة
ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة
ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

بدون زيادة في الوزن.. نصائح لتناول كحك العيد بأمان

نصائح لتناول كحك العيد بدون زيادة وزن
نصائح لتناول كحك العيد بدون زيادة وزن
نصائح لتناول كحك العيد بدون زيادة وزن

كيف تحتفل بالعيد مع أولادك دون تكاليف؟.. نصائح بسيطة لإسعاد الأطفال

طرق الإحتفال بالعيد مع الأطفال بدون تكاليف
طرق الإحتفال بالعيد مع الأطفال بدون تكاليف
طرق الإحتفال بالعيد مع الأطفال بدون تكاليف

فيديو

زياد ظاظا

عودة للمهرجانات.. زياد ظاظا يطرح أنا عايش وسط مدمنين

ياسمينا العلواني بالحجاب

قررت اتحجب واعتزل الغناء.. ياسمينا العلواني تفاجئ جمهورها بالحجاب

مدينة تحت الأهرامات

مدينة تحت الأهرامات .. اكتشاف خطير أم مجرد وهم؟

ابراهيم الطوخي

قبل وفاته بكام يوم.. تعليق صادم على فيديو إبراهيم الطوخي يقلب السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد