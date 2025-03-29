دعاء استقبال عيد الفطر.. ودع رمضان بهذه الأدعية الجامعة للخير

دعاء استقبال عيد الفطر .. يحل علينا بعد غد عيد الفطر المبارك لعام 2025، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، ويبحث الكثير عن دعاء استقبال عيد الفطر ، حيث لا توجد صيغة ثابتة عن دعاء استقبال عيد الفطر ، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، لذلك سوف نذكره فى السطور التالية مجموعه من الأدعية يمكنكم الاستعانة بها وترديدها.

دعاء استقبال عيد الفطر

«ربي تقبل منّا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين»

«واكتب لنا خير ما قضيت وتولنا فيمن توليت، وامنن علينا بالغفران وقبول الأعمال».

اللهم أعطني خير هذا العيد وخير ما فيه، واصرف عني شره وشرّ ما فيه».

«اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة».

«يا حيّ يا قيوم صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك وجعلته أجرًا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين».



«اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد، فاكتبنا يا رب من عبادك الصالحين، وأدم علينا نعمك وعافيتك».

«ربي أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه».

«اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وامنع عنّا البطش والنقمة».

يارب في عيد الفطر المبارك نسألك بجودك وكرمك، أن تتقبل منّا الصيام والقيام يا ربّ العالمين.

دعاء عيد الفطر 2025

اللهم بارك لنا في العيد السعيد، فإنك على كل شئ قدير يارب العالمين فاستجب لنا يارب.

يارب يا معطي من تشاء ومانع من تشاء فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة.

اللهم امدد لنا من لدنكَ رزقًا حلالًا بمعرفتكَ وطاعتك.

يارب في عيد الفطر المبارك لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجرًا للمؤمنين وغفرانًا للمذنبين.

اللهم في العيد المبارك قد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه، يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.

دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسروراً، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعاً بملكٍ ينادي من السّماء قائلاً أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك.

- اللهمّ إنّك شرّعت العيد فرحةً وسرورًا، فتمّم ياربّ فرحة وسرور علينا جميعًا بملكٍ ينادي من السّماء قائلًا أبشر بخير يومٍ قد مرّ عليك فإنّ الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤالك

-اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيًا.

-ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً.