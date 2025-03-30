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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفدًا من قيادات الكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في لقاء يجسد روح التآخي والمحبة بين أبناء الوطن.
 

ضم الوفد كلًا من: القس سميح زاخر، القس نادر رزق، القس فلمينون عازر، القس ميلاد يوسف، الشيخ فليب ميتاوس، الشيخ إسكندر، الأخ سعدالله زاخر، والأخ بيتر فليب، حيث أعربوا عن خالص تهانيهم للمحافظ وأبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن الأعياد في مصر تجسد قيم التلاحم والترابط بين جميع فئات المجتمع.

رحب المحافظ بالوفد الكنسي، معبرًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس متانة الوحدة الوطنية بين أبناء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا يحتذى به في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش المشترك، وهو ما يعكس روح مصر الحقيقية التي تظل دائمًا رمزًا للوحدة والمحبة والسلام.

وتقدًم وفد القيادات الكنسية بالتهنئة للمحافظ، وكافة قيادات وأبناء بني سويف بعيد الفطر المبارك، مؤكدين أنّ شعب مصر دومًا يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة ويشهد التاريخ على تماسكها التي كانت وستظل دائما حائطا قويا وحصنا حصينا أمام كافة محاولات الفرقة بين نسيج الوطن الواحد والمتماسك.

وأكد أعضاء الوفد أن الأعياد والمناسبات فرصة متجددة لترسيخ أواصر المحبة والسلام بين أبناء مصر، مشيدين بجهود المحافظة في دعم التنمية وتعزيز التكافل بين جميع فئات المجتمع، كما حرصوا على التقاط صور تذكارية مع المحافظ، في أجواء سادتها البهجة وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

بني سويف الهيئة الانجيلية محافظ بني سويف

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