سيلينا جوميز تكشف عن أمنية خاصة لحفل زفافها

أعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطوبتها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو في نوفمبر الماضي، والآن، تكشف عن أمنية خاصة ليوم زفافها.

أكدت سيلينا، البالغة من العمر 32 عامًا، أن صديقها وزميلها في مسلسل Only Murders in the Building، الممثل مارتن شورت (75 عامًا)، سيلعب دورًا مهمًا خلال حفل الزفاف.

في حديثها خلال برنامج The Drew Barrymore Show، قالت غوميز:

“مارتن سيلقي خطابًا… لقد أخبرته أنه يجب أن يفعل ذلك. أشعر أن مارتن سيقدم خطابًا أسطوريًا!”

كما مازحت حول أن النجم الآخر في المسلسل، ستيف مارتن (79 عامًا)، لن يُلقي خطابًا بقدر ما سيحضر آلته البانجو ليُبهر الجميع بمواهبه الموسيقية.

ورغم تأكيد هذا التفصيل، أوضحت سيلينا أن باقي تفاصيل الزفاف لم تُحسم بعد. فقد أكدت هي وبيني بلانكو أنهما يأخذان وقتهما في التخطيط ولم يتخذا أي قرارات نهائية حتى الآن.

قصة حبهم

لا تزال علاقة سيلينا وبيني تجسد معنى “أهداف العلاقة المثالية”، حيث أصبحت حسابات بيني على وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بصفحات معجبين بسيلينا! كما أطلق الثنائي مؤخرًا ألبومًا مشتركًا بعنوان I Said I Love You First، يستعرض قصة حبهما.

وفي يوم إصدار الألبوم، كتب بيني بلانكو، البالغ من العمر 37 عامًا، على إنستجرام: “قد لا أتذكر متى التقينا لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، لكني أتذكر قبلتنا الأولى وكيف غيرت حياتنا للأبد.”

وأضاف: “أشعر أن هذا اليوم مختلف عن كل المرات السابقة التي أصدرت فيها ألبومًا، لأنني لا أفعل ذلك بمفردي هذه المرة. يمكنني خوض الأجزاء المخيفة من أن أكون فنانًا، بينما أفضل صديقة لي بجانبي.”

أما سيلينا، فقد كتبت تحية مؤثرة لخطيبها، قائلة: “بيني هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنني العيش بدونه”.

تحليل لغة الجسد يكشف سر العلاقة

رغم مشاركة الثنائي لبعض اللحظات الحميمة مع الجمهور، إلا أن الصور التي نُشرت مؤخرًا أثناء ترويجهما لألبومهما تكشف المزيد عن علاقتهما، وفقًا لخبيرة لغة الجسد باتي وود، مؤلفة كتاب Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma.

تقول وود إن الصور تظهر مدى التباين بين شخصيتيهما، مشيرةً إلى أن بيني يبدو شخصًا مسترخيًا، حيث يجلس بأريحية مع ركبتيه المفتوحتين ويديه في وضع مريح. وأضافت:

“إنه مرتاح تمامًا، مما يشير إلى أنهما في مرحلة جيدة من العلاقة.”

أما سيلينا، فتبدو أكثر رُقيًا وتحفظًا، وربما متوترة قليلًا بشأن مشاركة تفاصيل علاقتها مع الجمهور، وفقًا لخبيرة لغة الجسد. لكن اللافت هو نظراتها المباشرة لبيني، والتي توحي بأنها تفكر في شيء واحد:

“أليس رائعًا؟”