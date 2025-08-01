عقوبات صارمة من يويفا على باريس سان جيرمان بسبب أحداث نهائي الأبطال

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، قرارًا بتوقيع عقوبات مالية صارمة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، والذي انتهى بفوز كاسح للفريق الباريسي بنتيجة (5-0) في 31 مايو الماضي.

وشملت العقوبات غرامة مالية بلغت 148 ألف يورو، نتيجة سلسلة من المخالفات التي ارتكبها مشجعو النادي، أبرزها اقتحام أرضية الملعب، وإشعال الألعاب النارية، ورمي المقذوفات، وأعمال تخريب، ورفع لافتات مسيئة، إضافة إلى تصرفات اعتبرها الاتحاد الأوروبي "مسيئة لسمعته".

وأوضح بيان "يويفا" تفاصيل الغرامات المالية، والتي جاءت على النحو التالي:

100 ألف يورو بسبب اقتحام الملعب واستخدام الألعاب النارية.

30 ألف يورو لرمي المقذوفات.

10 آلاف يورو بسبب رفع لافتة غير مناسبة والإساءة إلى سمعة الاتحاد.

8 آلاف يورو نتيجة للأضرار التي لحقت بالمنشآت نتيجة أعمال التخريب.

ولم تقتصر العقوبة على الغرامات المالية، حيث قرر الاتحاد أيضًا حرمان باريس سان جيرمان من بيع تذاكر لمشجعيه في أول مباراة أوروبية خارج ملعبه، لكن تم تعليق تنفيذ هذا القرار لمدة عامين؛ بشرط عدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.

وتأتي هذه العقوبات؛ لتؤكد تشدد "يويفا" في التعامل مع التجاوزات الجماهيرية خلال البطولات الأوروبية، خاصة مع تصاعد حوادث الشغب في الملاعب خلال المواسم الأخيرة.