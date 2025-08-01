الاتحاد الإسباني يوجه صدمة لـ ريال مدريد بشأن افتتاح الليجا

سيبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمباراة على أرضه ضد أوساسونا كما كان مقررًا، بعد أن رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس طلبه بتأجيل المباراة المقررة في 19 أغسطس، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكان ريال مدريد قد طلب فترة راحة أطول وفترة تحضيرية للموسم الجديد بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي في 9 يوليو، وفقًا للتقرير.

وذكرت وكالة أنباء أوروبا برس أن قاضيًا في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قضى بأنه حفاظًا على نزاهة البطولة، لا يمكن تغيير الجدول الرسمي إلا في حالة القوة القاهرة، وأن حالة ريال مدريد لا تبرر التغيير.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من إدعاء النادي مقدم الطلب حصوله على موافقة الطرف الآخر، نادي أوساسونا، إلا أنه لا يوجد أي سجل يفيد باستجابة هذا الطرف لطلب هذا القاضي.