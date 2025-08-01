لابورتا يكشف عن مفاجآت برشلونة في الموسم الجديد

يواصل نادي برشلونة سعيه لتوسيع انتشاره العالمي خلال جولات ما قبل الموسم، حيث يقود رئيس النادي، خوان لابورتا، هذه الجهود عبر تحركاته الإعلامية والدبلوماسية، خاصة في الولايات المتحدة التي باتت تمثل هدفًا استراتيجيًا للنادي الكتالوني.

وفي حوار خاص مع شبكة CNN، كشف لابورتا عن احتمالية خوض برشلونة مباراة رسمية في الدوري الإسباني داخل الولايات المتحدة خلال الموسم المقبل، في خطوة وُصفت بأنها قد تُحدث تحولًا نوعيًا في طريقة تسويق "الليجا" عالميًا.

وقال لابورتا: "يسعدنا زيارة الولايات المتحدة سنويًا، نشعر أننا محبوبون هناك، ولدينا قاعدة جماهيرية ضخمة. إقامة مباراة رسمية هناك سيكون شرفًا لنا، وسيُعد حدثًا كرويًا ضخمًا يرسخ وجود برشلونة دوليًا".

وأكد لابورتا أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، موضحًا: "كانت هناك خطط لتنظيم مباراة رسمية في أمريكا خلال الموسم الماضي، لكنها لم تُنفذ، ونحن كنادٍ تابع لرابطة الليجا نتحمل مسؤوليتنا في دعم وانتشار البطولة، وبرشلونة على استعداد تام للمشاركة".

ولم تغب الجوانب الرياضية عن حديث لابورتا، حيث خص بالثناء النجم الشاب لامين يامال، قائلاً: "لامين لا يُقارن بميسي، لكن في مركزه حاليًا، أراه الأفضل في العالم. إنه لاعب عبقري وواعٍ ويعرف كيف يعتني بجسده ويطبق تعليمات الجهاز الفني بدقة، والأهم من ذلك أنه يستمتع بكرة القدم".

وفي سياق الانتقالات، كشف رئيس برشلونة عن تفاصيل صفقة ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، موضحًا: "راشفورد أبدى رغبة كبيرة في القدوم. كان ملتزمًا جدًا، ضغط على وكيله وتحدث معنا ومع ناديه، وكان حريصًا على الانضمام إلينا".

كما تحدث لابورتا عن المنافس الأزلي ريال مدريد، قائلاً: "كنا الأفضل منهم الموسم الماضي، صحيح أن لديهم عناصر قوية وتعاقدوا مع مدرب جديد، لكن المنافسة ستبقى شرسة بيننا دائمًا".

وفي ختام حديثه، وجه لابورتا رسالة إلى الجهات المنظمة لكرة القدم بشأن الضغط الكبير على اللاعبين، حيث قال: "الجدول مزدحم جدًا. اللاعبون بشر ويحتاجون للراحة، لذلك يجب أن نجد حلولًا لتقليل عدد المباريات. الأندية تُجبر على توسيع القوائم وتحمل نفقات إضافية، وهو أمر يتطلب معالجة فورية".