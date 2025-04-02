الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم.. ومصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

لبداية الأسبوع المقبل.. الأرصاد تزف خبرا سارًا للمواطنين

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، الأربعاء، ربيعي مائل للحرارة نهارا، وأن هناك استقرارا في الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه لن يكون هناك عواصف رملية ولا ترابية، وسيكون هناك استقرار في حركة الملاحة.

مصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس



عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة، وتدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الخارجية المصرية، إن الإجراءات الإسرائيلية مصدر رئيسي لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة.



السعودية تدين قصف قوات الاحتلال عيادة تابعة لأونروا



عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن السعودية تدين قصف قوات الاحتلال عيادة تابعة لأونروا في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة على رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين قيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وبين القضاة أن هذا الاقتحام يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ونوه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها التصعيدية اللاشرعية من خلال انتهاكاتها المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوسيع عدوانها المستمر على قطاع غزة، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها، محذّرًا من مغبة تفجّر الأوضاع في المنطقة.

بعد العواصف والأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد أمس وأول أمس البلاد شهدت تقلبات جوية وكانت هناك عواصف رملية وترابية،وأن هناك بعض المحافظات أمس شهدت أمطار خفيفة كانت مختلفة من منطقة لأخرى.

حماس: اقتحام بن جفير المسجد الأقصى تصعيد خطير يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حماس، قالت إن اقتحام بن جفير المسجد الأقصى تصعيد خطير يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة تجبر الاحتلال على وقف جرائمه.



إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي بخان يونس إلى 13 شهيدا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، أعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع لـ غزة إلى 13 شهيدا، وأن غارة للاحتلال شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وزير دفاع الاحتلال: توسيع العملية العسكرية في غزة سيزيد الضغط على حماس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إن توسيع العملية العسكرية في غزة سيزيد الضغط على حماس وعلى السكان لتحقيق هدفنا، وأن الهدف من عمليتنا العسكرية زيادة الضغط للإفراج عن جميع المحتجزين.

19 شهيدا بينهم 9 أطفال جراء مجـ.ـزرة إسرائيلية على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 19 شهيدا من بينهم 9 أطفال جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين في عيادة أونروا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاء أيضًا أن طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ تواصل انتشال الشهداء والجرحى بعد غارة الاحتلال على وكالة أونروا.

المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة دخل مرحلة مجاعة حقيقية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قال إن أعداد كبيرة من العائلات في غزة مسحت من السجل المدني جراء العدوان الإسرائيلي.