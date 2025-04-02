سب مصر.. عبد الناصر زيدان يكشف سبب اشتباكات جماهير الزمالك في جنوب أفريقيا

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، عن سبب اشتباكات جماهير نادي الزمالك مع الفريق الجنوب أفريقي.

وكتب زيدان من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: ("فوكس" .. ظهر تاني في المدرجات هذه قصة ضرب مشجع الزمالك في جنوب أفريقيا).

وتابع: "رجالة الزمالك اللي سافروا مع الفريق جنوب إفريقيا يشجعوه مع بعض من شباب الوايت نايتس .. مسكوا الواد " فوكس" ضرب .. وعطوه علقة نااااااار في المدرجات.. ليه بقي ؟هذا الخارج عن القانون .. كان يسب البلد في المدرج .. وكان شغال يهتف لسيد مشاغب .. وهلفط بالكلام ضد المسؤلين في مصر .. فأخذ نصيبه وإتظبط .

وأوضح: “وعلي فكره الواد ده كان بيعمل كده في كل مباريات الأهلي أمام صن داونز .. ولابد من ملاحقته دولياً والقبض عليه من خلال الإنتربول .. وألا نترك أي شخص يستغل الملاعب في نشر سمومه ضد بلدنا ورئيس بلدنا .. ومش عايز أزيد عن ذلك حتي لا أفتح مواضيع قديمه تخلينا نتفرق تاني أو نختلف”.

ولفت إلى أن: "فوكس نفسه رايح عشان يضرب ويعمل خناقه سياسيه .. فخلوا بالكم .. وفوت .. وكفايه الضرب اللي أخده وكأنه "حرامي"مسكوه بيسرق المصلين في المسجد ".