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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مواجهة ستيلينبوش.. بعثة الزمالك تغادر كب تاون فى طريق العودة للقاهرة

عبدالله السعيد ودونجا - صورة ارشيفية
عبدالله السعيد ودونجا - صورة ارشيفية
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كيب تاون في الثانية إلا ربع عصر اليوم الخميس عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 12 ساعة يتخللها الهبوط ترانزيت في مطار أديس أبابا لمدة ساعتين تقريبا.

موعد العودة
ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأبيض إلى مطار القاهرة فجر غداً الجمعة. 


وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع  نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 بيسيرو يشيد

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه ظهر بشكل جيد على مستوى الدفاع خلال مباراة ستيلينبوش التي أقيمت أمس الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الزمالك كان يجب أن يكون أفضل في الناحية الهجومية، لست غاضباً من النتيجة، والتعادل خارج ملعبنا نتيجة جيدة،  والزمالك كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل في لقاء اليوم، والفريق يجب أن يتحسن هجومياً".


وتابع بيسيرو :" الكرة في جنوب أفريقيا تتطور وهناك فرق كبيرة مثل صن داونز واورلاندو بايرتس".


واختتم المدير الفني قائلاً:" أشكر الجماهير التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم أمام ستيلينبوش، وهذه هي طبيعة جماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار".


وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع  نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك القاهرة ستيلينبوش كيب تاون الكونفدرالية بيسيرو

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