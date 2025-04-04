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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يهزم السجون الكيني في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

يد الزمالك
يد الزمالك
حسام الحارتي

 فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره السجون الكيني بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة "موشود ابيولا"، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة أفريقيا، والتي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 ابريل الجاري

 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:- 

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره تشيف نافال النيجيري، غداً السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية. ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كلاً من، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري". وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا. ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

نادي الزمالك الزمالك السجون الكيني موشود ابيولا بطولة أفريقيا

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