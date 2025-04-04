مصرع شابين بمزلقان سكة حديد كفر العرب

شهد مزلقان كفر العرب بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة مصرع شابين صدمهما قطار خط "طنطا ـ كفر الزيات" أثناء عبور المزلقان من منطقة غير شرعية مما تسبب في وفاتهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث وفاة شابين دهسا أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ كفر الزيات" بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وتبين مصرع شابين "م ن" و"ت.ك" دهسا أسفل عجلات قطار بنطاق دائرة المركز.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.