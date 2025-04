القصة الكاملة لوفاة ممثلة كورية فتح الاتهامات على كيم سو-هيون.. صور

4/7/2025 1:00:00 AM

الإثنين 07/أبريل/2025 - 01:00 ص 4/7/2025 1:00:00 AM

في تطور مأساوي هز الوسط الفني الكوري الجنوبي، أثارت وفاة الممثلة الشابة كيم ساي-رون وعودة اتهامات قديمة للنجم كيم سو-هيون، جدلاً واسعًا حول كيفية تعامل المجتمع الكوري مع المشاهير، خاصة في أوقات أزماتهم النفسية.

وخلال مؤتمر صحفي عاطفي هذا الأسبوع، نفى كيم سو-هيون بشدة الشائعات التي ربطته بعلاقة غير قانونية مع كيم ساي-رون حين كانت قاصرًا. عادت هذه الادعاءات إلى الواجهة بعد انتحار ساي-رون في فبراير الماضي، وهو ما أثار عاصفة من التعاطف، والجدل، والتساؤلات حول الضغوط التي يتعرض لها النجوم.



وخلال المؤتمر الصحفي مؤثر في سيول يوم الاثنين، بكى كيم (37 عامًا) أثناء حديثه، مؤكدًا: “لا يمكنني الاعتراف بشيء لم أفعله.”





تفاصيل الأزمة

تتمحور الاتهامات حول نقطتين رئيسيتين:

أن كيم سو هيون كان على علاقة مع كيم ساي رون منذ أن كانت تبلغ 15 عامًا، أي عندما كانت لا تزال قاصرًا. أن وكالته ضغطت عليها لسداد قرض كانت قد حصلت عليه منه.



كيف بدأت الفضيحة؟

في 10 مارس، بعد أقل من شهر على وفاة كيم ساي رون، نشر قناة يوتيوب مثيرة للجدل مزاعم بأن النجمين كانا على علاقة لمدة ست سنوات بدأت عندما كانت تبلغ 15 عامًا، لاحقًا، ظهر المزيد من الأدلة، بما في ذلك رسائل محادثات تعود إلى عام 2016، عندما كانت تبلغ 16 عامًا، وهو ما دفع عائلتها لمهاجمة كيم علنًا.



رد كيم سو هيون





أكد كيم أنه لم يواعدها عندما كانت قاصرًا، مشيرًا إلى أن علاقتهما بدأت فقط بين عامي 2019 و2020، عندما كانت بالغة. وقال باكيًا: “لم أواعدها أبدًا وهي قاصر،علاقتنا كانت مثل أي علاقة طبيعية بين شخصين بالغين.”

كما أوضح سبب إنكاره للعلاقة عندما نشرت كيم ساي رون صورة لهما على إنستجرام عام 2024 خلال عرض مسلسله الناجح “ملكة الدموع”.

وقال كيم: “كان لدي الكثير لأحميه بصفتي بطل المسلسل. ماذا كان سيحدث لو اعترفت بعلاقة استمرت عامًا واحدًا؟ ماذا عن الممثلين وطاقم العمل؟ لقد فكرت كثيرًا، ووجدت أن الاعتراف لم يكن الخيار الصحيح.”





من هي كيم ساي رون

كيم ساي-رون كانت تُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في كوريا الجنوبية، حيث بدأت التمثيل في سن التاسعة، وشاركت في أفلام عرضت بمهرجان “كان” مثل A Brand New Life وA Girl at My Door، لكن حياتها المهنية توقفت في 2022 بعد حادثة قيادة تحت تأثير الكحول تسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض المحال التجارية في سيول.

رغم اعتذارها العلني ودفعها تعويضات، لم تسلم من حملات الهجوم الإعلامي ومضايقات الإنترنت. وُجهت لها اتهامات مبالغ فيها من قنوات يوتيوب اتهمتها بتضخيم أزمتها المالية، وشككت في نواياها، ما ساهم “وفقًا لعائلتها ” في تدهور صحتها النفسية.