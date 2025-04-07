‏‎ فريق سيدات طائرة الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة مايو الكاميروني

يبدأ الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة مايو الكاميروني غدًا ضمن منافسات دور ال16 من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في نيجيريا.

ويؤدي الفريق تدريباته على صالة موشود أبيولا في تمام الساعة الواحد ظهرا ثم يتدرب في الچيم الخاص بالفندق مساء اليوم طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين؛ استعدادا لمواجهة الفريق الكاميروني.

ويعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق اجتماعا مع الجهاز الفني قبل المران لدراسة الفريق الكاميروني.

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.