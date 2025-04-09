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كفّي نفسك الأول .. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على ميدو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كفّي نفسك الأول .. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على ميدو

سيد عبد الحفيظ وأحمد حسام ميدو
سيد عبد الحفيظ وأحمد حسام ميدو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، على تصريحات أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك بشأن استعداد الزمالك لفتح “شيكات على بياض” للتعاقد مع لاعبي الأهلي. 

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "لما نتكلم عن الانتقالات بين الأهلي والزمالك، بنتكلم بالأرقام والتاريخ، الأهلي من أكتر من 40 سنة، معظم اللي راحوا من عنده للزمالك، ماكنتش في رغبة من النادي لاستمرارهم، باستثناء عبدالله السعيد، ومعاه رمضان صبحي وأحمد فتحي".

وتابع: “أما العكس الوضع مختلف، من أول رضا عبدالعال لبن شرقي، كلهم كان الزمالك متمسك بيهم، وكان عايزهم يستمروا”.

واختتم: “أما بخصوص الشيكات المفتوحة، كلام يتقال لكم أنتم مش لينا، اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، فخلي شيكاتك عندك، وكفي نفسك الأول”.

تصريحات ميدو السابقة

وكان قد كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن تحركات النادي للتصدي لمحاولات الأهلي لضم عدد من لاعبي القلعة البيضاء إلى صفوفه، وفي مقدمتهم النجم أحمد سيد "زيزو" ومحمود بنتايك، مؤكدًا أن الزمالك جاهز ماليًا للرد على تلك المحاولات.

وأوضح ميدو، خلال تصريحات إعلامية، أن زيزو أبدى رغبة واضحة في الاستمرار مع الزمالك، رغم محاولات الأهلي المستمرة للتعاقد معه، قائلاً:"زيزو ملتزم تمامًا مع الزمالك، وهو أكثر لاعب رأيته يتمسك بالبقاء في النادي خلال السنوات الأخيرة".

الزمالك يسبق الأهلي في صفقة بنتايك

كما تحدث ميدو عن صفقة اللاعب محمود بنتايك، مؤكدًا أن الزمالك تفوق على الأهلي في إنهاء الصفقة قبلهم، رغم أن الأخير دخل في مفاوضات مع نادي سانت إتيان الفرنسي لضم اللاعب.

تحرك الأهلي لضم 6 لاعبين من ناشئي الزمالك 

وأشار ميدو إلى أن الأهلي يركز على التعاقد مع 5 إلى 6 لاعبين من قطاع الناشئين في الزمالك، معتبرًا ذلك محاولة لإضعاف المنافس، لكنه شدد على أن الزمالك لا يتبع نفس السياسة، بل يتحرك فقط نحو اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق.

وفي تصريح مفاجئ لميدو خلال حواره بقناة اون سبورت، قال:"بعض لاعبي الأهلي الأساسيين تواصلوا معي وأبدوا رغبتهم في الانضمام للزمالك، لكننا لا نعمل على إضعاف الخصم بقدر ما نهتم ببناء فريق قوي حسب احتياجاتنا".

وفي ختام حديثه، أكد ميدو أن الزمالك يتمتع بوضع مالي مستقر وجاهز لأي تحرك في سوق الانتقالات، قائلا:"لدينا القدرة على التعاقد مع أي لاعب نريده، وميزانية الانتقالات ليست عائقًا بالنسبة لنا، لكننا نتحرك وفقًا لخطة مدروسة".

ميدو سيد عبد الحفيظ الزمالك الأهلي أحمد حسام ميدو

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