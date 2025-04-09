طارق السيد : زيزو باع الزمالك مبكرًا .. واللاعب يرد

علّق طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، على الأنباء المتداولة بشأن انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى النادي الأهلي.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته في برنامج الكورة مع فايق: "زيزو باع الزمالك بدري أوي، ولازم عقليته تكون مختلفة عن كده. مينفعش اللي عمله بصراحة. هو ربط مشاكله مع مجلس الإدارة بالرحيل، حتى لو هو فاشل".

وتابع: "وأنا بلّغت حازم إمام إن زيزو اتفق مع النادي الأهلي على كل حاجة خلاص. زيزو غلطان، ومجلس الإدارة كمان زيّه.. وطبعًا كلام السوشيال ميديا ولّع الدنيا أكتر".

زيزو يرد عبر "إنستجرام"

من جانبه، أكد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ، مشددًا على احترامه الكامل لنادي الزمالك.

وكتب زيزو عبر "ستوري إنستجرام" على حسابه الرسمي: "الحمد لله، أنا راجل بحترم كل الناس، لكن للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، والتزامي الصمت، زاد عن حده. وكل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو، وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور".

وتابع: "بكل وضوح، أنا لم أوقع لأي نادٍ سواء داخل أو خارج مصر. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صحيح. كمان، اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادٍ، برضو يتفضل يطلعه على الملأ. الناس لازم تعرف كويس".

وواصل زيزو: “أنا بقدّر جدًا الكيان الكبير اللي بلعب فيه، ولا يمكن أنكر فضله عليّا.. لكن فيه حاجة مكنتش حابب أتكلم فيها خالص، لأنه للأسف، الأمور في الإعلام كلها ماشية في اتجاه واحد”.

وأكمل: "ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا؟ ليه محدش قال إن الناس سايباني بقالها شهور ومش عايزين يجددوا عقدي؟ ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليّا بقالها كتير ومش لاقي حد؟".

واختتم: “كمان، محدش اتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليّا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض الموجود.. ورغم كل ده، قلت وهفضل أقول: أنا منتظر كلمة النادي، وردّه، لاعتبارات كتير، مش لتجميل الصورة”.