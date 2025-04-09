مدرب بيراميدز: بالعزيمة والإصرار تأهلنا لنصف النهائي.. وهدفنا تحقيق البطولة القارية|صور

عبّر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم حزنه الشديد من الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدفين ولكن الظروف المحيطة باللقاء والغيابات والضغط الجماهيري كان له تأثير سلبي على اللاعبين.

المدير الفني قال خلال المؤتمر الصحفي إن أي شخص قبل بداية البطولة لم يكن ليتخيل أن يتأهل بيراميدز لنصف النهائي، ولكن الفريق بالعزيمة والإصرار تأهل وأصبح مع الأربعة الكبار، وبات يضع اسمه بين كبار أندية القارة، وهدفنا تحقيق البطولة القارية.

وأوضح يورتشيتش أنه ليس من السهل على أي فريق فقدان ثلاثة من أهم لاعبيه والعناصر المهمة بالتشكيل الأساسي في مواجهة فريق قوي مثل الجيش الملكي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وغياب إبراهيم عادل صاحب هدفين وأسيست في مباراة القاهرة كان صعبًا وكذلك رمضان صبحي وبلاتي توريه وهما من أهم العناصر، وكان طبيعيًا أن يتراجع الأداء بعض الشيء ولكن الهدف حاليًا واضح وهدفنا الفوز بالكأس.

بيراميدز يفوز على الجيش الملكي

وكانت قد انتهت مباراة بيراميدز والجيش الملكي، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بخسارة السماوي بهدفين دون رد.

وبالرغم من الخسارة؛ تأهل بيراميدز بمجموع المباراتين 4 – 3، بعد الفوز ذهابا في القاهرة 4-1، إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة اليوم، تقدم فريق الجيش الملكي بهدف في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول من خلال تمريرة من خالد آيت أورخان إلى اللاعب رقم 7 يوسف الفحلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وعزز جويل بية، تقدم الجيش الملكي بالهدف الثاني في الدقيقة 82.

بيراميدز يتعرض لاستفزازات

وتعرض لاعبو وبعثة نادي بيراميدز لاستفزازات وضرب ألعاب نارية ومقذوفات نارية وزجاجات المياه، لحظة دخول الفريق لإجراء عمليات الإحماء؛ استعدادا لمباراة الجيش الملكي.

واضطر لاعبو بيراميدز للخروج أكثر من مرة خارج الملعب، في ظل خروج الجماهير الكبير عن النص، وتعرض أكثر من لاعب، من بينهم مهند لاشين، للإصابة جراء مقذوف ناري سقط داخل الملعب.

وأثبتت بعثة بيراميدز ما تعرض له الفريق مع مسئولي الكاف والأمن، مع تقديم شكوى رسمية بشأن ما حدث، وتعرض اللاعبين للإصابات بعد الاعتداء عليهم بالألعاب النارية.