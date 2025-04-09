لا مجال للتراجع.. سيد عبد الحفيظ يُحذّر الأهلي من هذا التصرف بشأن زيزو

تحدّث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن الأنباء المتداولة بشأن توقيع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، للنادي الأهلي.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته في برنامج الكورة مع فايق:

"لو زيزو وقّع للأهلي، المفترض دلوقتي إن في توقيع يمنع إن يكون في رجوع بالكلام."

وتابع:

"مش عايز الموضوع يتكرر تاني، زي اللي حصل مع وائل القباني، حسني عبد ربه، وشيكابالا. التجربة دي بمنتهى السلاسة مش مناسبة للعصر ده."

تصريحات والد زيزو

هاجم مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وقال أنه مجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، مضيفا:" هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج مرة أخرى إلى النادي".

وتابع :" هذا المجلس تعامل بإهانة مع إبني وطلبوا من بعض الجماهير مهاجمته وسبه، وبالعامية كدة داسو على كرامته".

وأضاف مصطفى زيزو في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"عرضت على حسين لبيب أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، لكنه بالعامية كده خاف من غضب الجماهير وقلت له نصا زيزو شاري الزمالك خد قرار وجدد ولو مفيش فلوس وافق على العرض اللي يرضي النادي لكنه تهرب من اتخاذ أي خطوة ".

زيزو عبر حسابه الرسمي

وأكد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك إنه لم يوقع لأى نادى مؤكداً أنه يحترم القلعة البيضاء .

وكتب زيزو عبر "أستورى إنستجرام" عبر حسابه الرسمى :"الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس لكن للأسف عدم ردي علي المعلومات المغلوطة والتزامي الصمت زاد عن حده وكل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور".

وتابع: "بكل وضوح أنا لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صحيح ، كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي برضو يتفضل يطلعه على الملأ الناس لازم تعرف كويس".

وواصل: " أنا بقدر جدا الكيان الكبير اللي بلعب فيه ولا يمكن أنكر فضله عليا لكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا ".

واكمل:"ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كثير ومش لاقي حد".

واختتم:"محدش كمان اتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض اللي موجود ورغم كل ده قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي. ورد لإعتبارات كتير مش لتجميل الصورة.