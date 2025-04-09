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السودان.. ميليشيا الدعم السريع تستهدف سد مروي بالطائرات المسيرة
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان.. ميليشيا الدعم السريع تستهدف سد مروي بالطائرات المسيرة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أفادت تقارير إعلامية بأن ميليشيا الدعم السريع كثّفت من هجماتها على الولاية الشمالية بالسودان مستخدمةً في ذلك المُسيّرات، حيث استهدفت خلال 24 ساعة سدّ مروي للتوليد الكهربائي، إلى جانب محلية الدَّبّة.

وبحسب شهود عيان  فقد لقي شخصٌ مصرعه على الأقل، وأُصيب آخرون في منطقة الدَّبّة، وذلك نتيجة استهداف المنطقة بالمُسيّرات فجر اليوم.

كما استمر انقطاع التيار الكهربائي منذ عصر أمس عن أجزاء من ولايات البحر الأحمر، والخرطوم، ونهر النيل، والشمالية.

وجدير بالذكر؛ فان السودان تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في العديد من ربوع البلاد ومنها منطقة أم بدة غرب أم درمان.


وفي وقت سابق أكد قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني، سيطرة  الجيش على مطار الخرطوم الدولي، وفق ما أوردت شبكة العربية.

وذكر قائد عمليات الخرطوم، أنهم سيطروا على مطار الخرطوم الدولي.

وأضاف قائد عمليات الخرطوم: "ميليشيا الدعم السريع فقدت القدرة على المواجهة وعلى قوات الدعم السريع حقن الدماء والاستسلام، وذلك أننا لا نأسر من يستسلم من الميليشيا"، مشيرا إلى أن أعداد من عناصر الدعم السريع هربت خارج الخرطوم، متوعدا إياهم بأن من لا يترك سلاحه منهم  سيكون هدف مشروع.

وذكر قائد عمليات الخرطوم أنهم سيطروا على مقر الدفاع الجوي ومبان استراتيجية أخرى اليوم في ظل مواصلة التقدم نحو جبل أولياء جنوبي العاصمة.

السودان قوات الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع طائرات مسيرة سد مروي انقطاع التيار الكهربائي

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