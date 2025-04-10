محمد اليمني: اتصال ترامب بنتنياهو أثناء زيارة ماكرون لمصر يحمل رسائل استراتيجية

أكد الدكتور محمد اليمني، رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود الزيد للحضارات من القاهرة، أن توقيت اتصال ترامب بنتنياهو، سواء قبل أو أثناء زيارة ماكرون، يحمل في طياته رسائل استراتيجية من الإدارة الأمريكية، الملف الفلسطيني يظل حاضراً بقوة في هذه التحركات، خاصة مع التحديات التي تواجه قطاع غزة.

وقال محمد اليمني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر بعث عده رسائل سواء للداخل المصري وسواء أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، فالرسالة الأولى، هي مصر تتمتع بأمن وأمان هذه الرسالة الأولى، والرسالة الثانية بأن مصر أيضا تمتلك من الأدوات والاستراتيجيات في تعدد التحالفات أيضا مع الجانب الفرنسي.

المساعي المصرية

وتابع رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود الزيد للحضارات من القاهرة، أن الاتصال الثلاثي الأخير بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب والعاهل الأردني اكتسب أهمية خاصة في ظل المساعي المصرية الحثيثة لدفع مبادرة تعمير غزة.