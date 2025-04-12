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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

11 مايو.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ خلية المرج الإرهابية

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى
أحمد مهدي   -  
إسلام دياب

أجلت محكمة جنايات مستأنف بدر، إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية، لجلسة 11 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي ، وعضوية المستشارين محمد عمار ، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنايات مستأنف بدر،  حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا ، للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

محكمة جنايات مستأنف بدر إعادة محاكمة 6 متهمين إعادة محاكمة خلية المرج خلية المرج الإرهابية

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