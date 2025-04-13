بني سويف .. السيطرة على حريق داخل محل أدوات منزلية فى ببا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بنى سويف، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل محل أدوات منزلية بشارع المستشفى بمدينة ببا، جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات بشرية، قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع المستشفى، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.



وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتمت محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق.

وأفاد بعض الأهالى من سكان الشارع، أن الحريق اشتعل بشكل مفاجئ داخل المحل، وتصاعدت الأدخنة الكثيفة، وسط محاولات من الشباب المجاورين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل وصول قوات الإطفاء، إلا أن سرعة اشتعال المواد داخل المحل ساهمت في التهام النيران لكافة محتوياته.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة، حيث احترقت كميات كبيرة من البضائع، وتفحمت محتويات المحل بالكامل، فيما فرضت قوات الأمن ببنى سويف، كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لمنع اقتراب المواطنين حتى انتهاء أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود خطر من تجدد الحريق.

وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والوقوف على ملابساتها، وأسبابها، وتحرير محضر بالواقعة.