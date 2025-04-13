اعتقاد خاطئ للأمهات عن تغيير حفاضات الأطفال.. دينا أبو الخير تصححه

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن كثيرا من الأمهات تعتقدن أن إصابتها بنجاسة خلال تغيير حفاضات الأطفال تنقض الوضوء.

وأضافت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على فضائية "صدى البلد"، ردا على سؤال: “هل تغيير حفاضات الأطفال ينقض الوضوء؟”، أنه لو أصاب الجسد أو اليد أو القدم نجاسة خلال تغيير حفاضات الأطفال؛ فهذا ليس معناه نقض الوضوء، والتعامل الصحيح في هذه الحالة؛ هو إزالة هذه النجاسة بالماء، ولا ينقض الوضوء.

وأشارت دينا أبو الخير، إلى أنه مع عدم نقض الوضوء بلمس هذه النجاسة، ولكن الأفضل أن تغير المرأة ثيابها التي تعرضت إلى نجاسة من الطفل.

وأوضحت أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وما استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء، هو أن هذا الأمر لا ينقض الوضوء؛ تيسيرا على الأم وكل من قام برعاية الأطفال.