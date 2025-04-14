طالبة تنهي حياتها بقرص الموت في طهطا بسوهاج

شهدت مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، واقعة حزينة، حيث أقدمت طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، على انهاء حياتها بتناولها قرصًا سامًا "حفظ الغلال" داخل منزل أسرتها؛ نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوصول المدعوة "شيرين غ. ش. ع. ع"، 18 عامًا، طالبة، وتقيم بدائرة القسم، إلى مستشفى طهطا العا.

مصابة بحالة تسمم، بادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها.

وبسؤال والديها، أفاد والدها، 57 عامًا، بائع متجول، ووالدتها "عطيات ب. ع. م"، 52 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أن نجلتهما تناولت قرص الغلال أثناء تواجدها بالمنزل؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة ناتجة عن خلافات أسرية.

ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفيا وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.