ياسر قورة: الأحزاب الجديدة سيكون لها دور في انتخابات مجلس النواب القادم

أكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الإستشارية لحزب الوفد، أن الأحزاب الجديدة سيكون لها دور في إنتخابات مجلس النواب القادم، مشيرا إلى أن تلك الأحزاب وعلى رأسها “حزب الجبهة الوطنية”، ستضيف الكثير للحياة النيابية.

وقال ياسر قورة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حزب الجبهة الوطنية يضم شخصيات لها ثقل، مؤكدا أنه سيكون موجودا على الساحة السياسية والبرلمانية.

قوائم الفردي

وتابع عضو الهيئة العليا والهيئة الإستشارية لحزب الوفد، أنه نحن داخل الحزب، مستعدين لإنتخابات مجلس النواب القادم على قوائم الفردي.