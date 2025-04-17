علاج تورم القدمين واليدين.. كيفية التخلص من احتباس السوائل بالجسم؟

حذر الدكتور معتز القيعي، خبير التغذية العلاجية واللياقة البدنية، من خطورة احتباس السوائل في الجسم، والذي يُعرف أيضًا بـ"حبس السوائل".

طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

واكد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن احتباس السوائل حالة شائعة تؤدي إلى تورم في القدمين واليدين أو الوجه، مع شعور عام بالانتفاخ والثقل.

وأوضح القيعي، أن احتباس السوائل ناتج عن تراكم غير طبيعي للسوائل في أنسجة الجسم.

وأشار القيعي، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن اتباعها للتخلص من احتباس السوائل بطرق طبيعية وآمنة، وهي كالتالي:

ـ تقليل الصوديوم في النظام الغذائي:

أكد القيعي على ضرورة تقليل كمية الملح المضافة إلى الطعام، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعلبة، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم. كما نصح بقراءة الملصقات الغذائية بعناية عند شراء المنتجات الجاهزة.

طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

ـ شرب كميات كافية من المياه:

قال القيعي، إن الجسم عندما يشعر بوفرة في المياه، لا يحتفظ بها، بل يبدأ في التخلص من السوائل المحتبسة بشكل طبيعي، لذا يُنصح بشرب المياه بانتظام على مدار اليوم.

ـ الاعتماد على الأطعمة المدرة للبول:

وأشار القيعي، إلى أهمية تناول أطعمة تساعد الجسم على طرد السوائل الزائدة، مثل الخيار، البطيخ، الكرفس، الهليون، البقدونس، الليمون، الشاي الأخضر، وخل التفاح (بشرط تخفيفه بالماء قبل الاستخدام).

ـ زيادة النشاط البدني:

وأوضح أن الحركة المنتظمة والتمارين الخفيفة – مثل المشي – تُنشّط الدورة الدموية وتساعد على تقليل الاحتباس، كما نصح برفع القدمين لفترة يوميًا عند وجود تورم في الرجلين.

طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

ـ تجنّب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة:

أكد القيعي، على ضرورة التحرك كل ساعة على الأقل، خصوصًا لمن يعملون لساعات طويلة في وضعية الجلوس، مشيرًا إلى أن ارتداء الشرابات الضاغطة قد يكون مفيدًا في بعض الحالات، تحت إشراف الطبيب.

ـ مراجعة الأدوية والحالة الصحية العامة:

أوضح القيعي، أن بعض الأدوية مثل الكورتيزون وأدوية الضغط قد تسبب احتباس السوائل، كما أن بعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والكبد يمكن أن تؤدي لنفس النتيجة، مما يستدعي مراجعة الطبيب المختص.

واختتم الدكتور معتز القيعي، بالتأكيد على أهمية التعامل مع احتباس السوائل بجدية، وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي في حال استمرار التورم أو تفاقم الأعراض.