الأعلى للإعلام يتلقى خطابًا من “المهن التمثيلية” يشيد بدوره في الحفاظ على مكانة الفنان المصري

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خطابًا من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نيابة عن مجلس إدارة النقابة، تناول فيه تقدير النقابة للإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن الشكوى المقدمة حول الفنان الكبير الراحل عبدالعزيز مخيون، وما عكسته من حرص على تطبيق الضوابط المهنية وصون مكانة الرموز الفنية المصرية.

وأكدت النقابة في خطابها أن استجابة المجلس تعكس دوره في ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية الحاكمة للمحتوى الإعلامي، وحماية القيم المرتبطة باحترام الرموز الثقافية والإبداعية، بما يسهم في الحفاظ على مكانة الفن المصري ودوره في تشكيل الوعي المجتمعي.

كما أشار الخطاب إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، بما يدعم بيئة إعلامية أكثر التزامًا واحترامًا للثوابت الثقافية والمجتمعية، ويعزز مكانة القوى الناعمة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف زكي اعتزاز النقابة بالتعاون القائم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة تجاه دعم الإبداع المصري وصون مكانة الفنانين ورموز الثقافة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مناخًا إعلاميًا ومهنيًا أكثر انضباطًا.