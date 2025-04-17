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الزمالك يزاحم الأهلي لضم ظهير بتروجيت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يزاحم الأهلي لضم ظهير بتروجيت

توفيق محمد
توفيق محمد
منتصر الرفاعي

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مكثفة مع نظيره بتروجيت لضم ظهير أيسر الفريق توفيق محمد لدعم صفوف الأبيض في الموسم المقبل مع مزاحمة من جانب النادي الأهلي الذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.

ويسعي مجلس  الزمالك لضم لاعب الفريق البترولي في الموسم المقبل لدعم مركز الظهير الذي يضم محمود بنتايج وأحمد فتوح خاصة بعد تصريحات أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة إنبي برغبة النادي في استعادة خدمات ظهير الزمالك محمد حمدي المعار من إنبي بعد إنتهاء فترة الإعارة مع نهاية الموسم الحالي.

الزمالك يخطر زيزو بموعد التحقيق
وقام نادي الزمالك، بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

يأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق

كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

وفي نفس الإطار، قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري.

وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.

مران الزمالك 
من جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4  أيام عقب خوض مباراة سموحة أمس في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء قرار الجهاز الفني في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة.

مباراة الزمالك وسموحة


وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر..

الزمالك الأهلي بنتايج توفيق محمد بتروجيت

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