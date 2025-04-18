مواصفات فيات تيبو مانيوال سيدان 2025

طرحت شركة داينامكس، الوكيل الحصري لعلامة "فيات" الإيطالية، دفعات جديدة من سيارة "تيبو مانيوال سيدان" لتلبية الطلب المتزايد على هذا الطراز المتميز.

الأداء والمحرك

تعمل فيات تيبو بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 95 حصان، مما يوفر أداءً متوازنًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود. تأتي السيارة مزودة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مما يتيح للسائق التحكم الأمثل في تجربة القيادة.

التصميم الخارجي

تم تصميم "تيبو مانيوال سيدان" وفقًا لأعلى معايير الأمان، مع إطارات رياضية قياس 16 بوصة، مما يمنح السيارة مظهرًا أنيقًا وديناميكيًا. كما تأتي السيارة بنظام غلق مركزي للأبواب، مما يعزز من مستوى الأمان.

أنظمة الأمان

تتميز السيارة بمجموعة

من أنظمة السلامة المتطورة، بما في ذلك:

6 وسائد هوائية.

نظام منع انغلاق المكابح (ABS).

برنامج الثبات الإلكتروني.

برنامج دعم المكابح.

حساسات ركن خلفية.

التجهيزات الداخلية

تأتي المقصورة الداخلية بتصميم عصري يضمن الراحة للسائق والركاب، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة. تم تجهيز السيارة بوسائل ترفيه متقدمة، مما يعزز من تجربة القيادة.

الضمان والخدمات

تقدم داينامكس ضمانًا لمدة 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر، أيهما أقرب، بالإضافة إلى برنامج ولاء يتضمن خصومات على الصيانة الدورية.

الأسعار

تتوفر "تيبو مانيوال سيدان" بأسعار تنافسية تبدأ من 694,900 جنيه للفئة الأولى، و744,900 جنيه للفئة الثانية، و787,900 جنيه للفئة الثالثة.

تعتبر فيات تيبو مانيوال سيدان خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة تجمع بين الأداء الممتاز والتصميم الأنيق بأسعار مناسبة.