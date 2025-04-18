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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة دمياط.. الاستعداد لشم النسيم وتوريد القمح للصوامع

دمياط
دمياط
زينب الزغبي

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة منها، انطلاق قافله طبيةفي إطار استكمال جهود مديرية الصحة لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  تتضمن أبرز نتائج القافلة ، ضمن خطة شهر أبريل الجارى، بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا.

https://www.elbalad.news/6546582

كما عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا طارئًا لمتابعة الخطوات بأعمال مشروع "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تنفيذ "الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2025" الصادر عن وزارة التنمية المحلية، الذي يحدد معايير اختيار الأسر المستحقة ويدعو إلى تعزيز الشراكات مع الجمعيات الأهلية، وذلك بحضور  محمد الشبراوي، رئيس مركز ومدينة كفر سعد.

https://www.elbalad.news/6546569

وعلى صعيد آخر،  تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، آخر الاستعدادات بشواطئ مدينة رأس البر لاستقبال أعياد الربيع.

حيث تابع جهود الوحدة المحلية برئاسة اللواء وائل الشربينى، لتجهيز الشاطئ، و تحديد مساحات من الشواطئ بالمجان بحيث يستطيع المواطن جلب الشماسي والكراسي الخاصة بهم والاستمتاع بالشاطئ.

https://www.elbalad.news/6546567

كما إفتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية،  معرض " دى بلس العقارى " فى دورته الثانية الذى تُقيمه شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية بفندق رمادا بمدينة المنصورة ، فى الفترة من ١٧ إلى ١٩ إبريل الجارى ..

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، و  محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

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كا تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة التى جاءت تزامنًا مع انطلاق موسم توريد محصول القمح، وذلك طبقاً لما ورد بقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  رقم ( 46 ) لسنة 2025 بشأن إستلام القمح المحلى "موسم حصاد عام 2025" وتنظيم تداولة والتعامل عليه والذى بدأ اليوم وحتى منتصف أغسطس 2025حساب الهيئه العامة للسلع التموينيه.

https://www.elbalad.news/6546249

دمياط محافظ دمياط رأس البر الشوارع

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