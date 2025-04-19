قوافل طبية ومهرجان مسرحي .. أبرز الأحداث بجامعة حلوان في أسبوع

شهدت جامعة حلوان العديد من الأحداث المهمة خلال الأسبوع الماضي وكان من أبرزها، انطلاقة قوية لبرنامج «هي تقود» بجامعة حلوان لتعزيز دور الفتاة الجامعية في ريادة الأعمال، طلاب جامعة حلوان يشاركون في البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة حول دور مصر التنافسي في مجال الطاقة بحضور وزير الدفاع وكبار قادة الدولة.



في خطوة تعكس إيمان جامعة حلوان بدور الشباب الجامعي في صناعة مشهد طلابي متكامل، عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، لقاءً موسعًا مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بهدف وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية تخرج من الطلاب وتُوجَّه إليهم، في إطار من المشاركة الفاعلة والتمكين الحقيقي.

وفي إطار التعاون العلمي الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية، استقبلت جامعة حلوان وفدًا صينيًا من جامعة Shaanxi University of Chinese Medicine، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعزيز مجالات التعاون مع الجامعة المصرية الصينية، والارتقاء بالبحث العلمي في مجالات الطب التقليدي والتكميلي.

وفي أجواء تنبض بالإبداع والدهشة، كانت الجامعة على موعد مع حدث غير مسبوق جعلها أول جامعة مصرية تستضيف العرض العلمي العالمي "The Greatest Science Show" في نسخته الجامعية، وذلك من خلال فعالية "شارع العلوم – نجم العلوم" .

وانطلاقاً من دور جامعة حلوان وحرصها على المشاركة المجتمعية ، تسعى وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب إلى تنظيم مبادرة جديدة " كن قوياً – كن سوياً من أجل مصر" كمرحلة ثانية لطلاب الجامعة خارج الحرم الجامعى إستكمالاً للمرحلة الأولى لمكافحة ظاهرتى الإدمان والزواج العرفى .

وشارك طلاب جامعة حلوان في البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة تحت عنوان "دور مصر التنافسي في مجال الطاقة"، وياتى ذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز وعي طلابها بقضايا الأمن القومي والطاقة وأهمية الدور الاستراتيجي لمصر في هذا المجال الحيوي.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على دعم بناء وعي طلابها وتنمية قدراتهم المعرفية وتعزيز فهمهم للدور الوطني للمؤسسات العسكرية، نظمت الجامعة زيارة ميدانية إلى الكلية الفنية العسكرية شارك فيها عدد من طلابها من مختلف الكليات، بما يُعزز من انتماء الطلاب.

كما حرصت جامعة حلوان على تعزيز ثقافة الحوار ونبذ مظاهر العنف داخل المجتمع الجامعي، نظّمت كلية التكنولوجيا والتعليم ندوة توعوية بعنوان "العنف ليس حلاً... نحو شباب بلا عنف" استهدفت الندوة رفع وعي الطلاب وترسيخ مفاهيم التسامح والحوار كبدائل حضارية لحل النزاعات.

في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تضطلع به كلية التمريض بجامعة حلوان، نظم قسم النساء والتوليد بالكلية قافلة تمريضية توعوية داخل الحرم الجامعي وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الطالبات والعاملات.

وانطلقت فعاليات برنامج "هي تقود للجامعات" بجامعة حلوان، في إطار التعاون البنّاء بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع مؤسسة شباب القادة، وذلك من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي إطار اهتمام جامعة حلوان برعاية الإبداع الطلابي وصقل المواهب الشابة، تستعد الجامعة لإطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان التمثيل المسرحي للعام الجامعي 2024 - 2025.

وايضا في إطار جهود جامعة حلوان المتواصلة لتعزيز الوعي الصحي داخل المجتمع الجامعي، أطلقت كلية التمريض قافلة صحية توعوية استهدفت رفع مستوى الثقافة الصحية لدى طلاب الجامعة والعاملين بها.



هذا واحتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، قلعة الفنون ومنارة الفكر، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عبد الله نبيل عبد البصير، والتي جاءت بعنوان "القيادة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية بإدارة العلاقات العامة بالأندية الرياضية" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي إطار استكمال جهود جامعة حلوان الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية الرياضية، استقبل نادي جامعة حلوان وفدًا من شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، في زيارة ميدانية تستهدف استكمال دراسة أوجه التعاون لتطوير وصيانة وتشغيل منشآت وملاعب النادي، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة في دعم النشاط الرياضي.

وقد حقق فريق البراعم بنادي جامعة حلوان مواليد 2013 فوزًا مستحقًا على نظيره زهراء حلوان بهدفين دون مقابل، في لقاء اتسم بالندية والحماس، ضمن منافسات دوري البراعم المحلي. وقدم لاعبو نادي الجامعة أداءً قويًا وملفتًا، تميز بالانضباط التكتيكي والروح العالية، ما مكّنهم من فرض سيطرتهم على مجريات المباراة.

وفي مباراة مثيرة اتسمت بالندية والحماس، نجح فريق نادي جامعة حلوان مواليد 2011 في تحقيق فوز مستحق على فريق كهرباء شمال بنتيجة هدف دون مقابل، وذلك في إطار منافسات الدوري الرياضي للناشئين.



وفي قلب النشاط الرياضي المتجدد بنادي جامعة حلوان، تنطلق مدرسة التنس كواحدة من أبرز المبادرات الرياضية الهادفة إلى دعم وتطوير المهارات الرياضية لطلاب الجامعة وأفراد المجتمع، من مختلف الأعمار والمستويات.

وفي إطار التعاون بين نادي جامعة حلوان والقطاع الخاص لدعم الابتكار وتطوير المهارات التكنولوجية استقبل النادي زيارة السيد أحمد القاضي رئيس مجلس إدارة شركة أكسيوم للحلول المتكاملة واللواء نادر رشدى نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي في الرياضة.

