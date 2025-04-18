نهائي مصري خالص.. نوران جوهر تفوز بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025 للسيدات

شهدت منافسات السيدات من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025 نهائيًا مصريًا خالصًا، جمع بين نجمتين من العيار الثقيل: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، واللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، وأحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الإسكواش.

وفي مباراة استثنائية، رسخت نوران جوهر تربعها على عرش اللعبة، بعد أن قدمت أداءً مذهلًا، لتحسم اللقب لصالحها وتتوج عن جدارة ببطولة الجونة الدولية 2025، وللعام الثالث على التوالي.

جاءت نتيجة المباراة: 3-1، وكانت نتائج الأشواط على النحو التالي:9-11/ /11-7/ 11-6/ 11-7.