باحث: الدولة أفرجت عن آلاف المحبوسين احتياطيا خلال السنوات الأخيرة

قال ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن الرقم المتداول عن وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر هو مجرد كذبة إخوانية تم الترويج لها منذ عام 2014.

وقال فرغلي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية تعتمد على تكرار هذا الرقم حتى بات يتردد في تقارير دولية رغم عدم صحته.

أوضح إن الدولة أفرجت عن آلاف من المحبوسين احتياطياً خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في إطار مبادرات الحوار الوطني، وفي كل مناسبة دينية ووطنية.

جدية الدولة

وأضاف ماهر فرغلى: نحن نتحدث الآن عن قرابة 1800 مفرج عنهم أو أكثر، وهذا يدل على جدية الدولة في مراجعة بعض الحالات والتعامل مع الالتماسات بإنسانية.



وأشار إلى أن الدولة تُقدّر البُعد الإنساني وتتعاطف مع أوضاع الأسر، بشرط أن يكون الإفراج مرتبطًا بعودة الشخص لحياته كمواطن طبيعي، لا لممارسة أي نشاط تنظيمي محظور.