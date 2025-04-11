فخرى الفقى: الحملات ضد ضيوف مصر تقودها جماعة الإخوان الإرهابية

رد النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الحملات المنتشرة ضد اللاجئين بمصر.

وأضاف الفقى خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن مصر تعتبرهم ضيوف ولا تعاملهم كلاجئين بل يحصلون على كافة خدمات المصريين تمام.

جماعة الإخوان الإرهابية

وأشار فخرى الفقى إلى أن حملات الرفض التي تظهر أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد وجود هؤلاء الضيوف، ما هي إلا حملات مشبوهة تحركها أطراف تهدف لإحداث فتنة داخلية، وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الفقي أن احتضان مصر للأشقاء العرب موقف مبدئي ثابت، يعكس أصالة الشعب المصري وقيمه.