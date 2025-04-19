قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة في مهمة مواصلة انتصاراته بالليجا أمام سيلتا فيجو
أحلى من الفنادق.. طريقة عمل سيزر سالاد بمذاق مميز
بحضور أردوغان.. وكيل النواب: علينا التحرك مع برلمانات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
مهزلة.. بدرية طلبة تعلق على جنازة الراحل سليمان عيد
بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها
الذروة الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الأيام القادمة
تفاصيل جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ونظيره التونسي
زلزال بقوة 5.8 درجة ريختر يضرب الحدود بين أفغانستان وطاجكستان
الشناوي: بيراميدز في مرحلة ممتازة.. وهدفنا الوصول لنهائي أبطال أفريقيا
عصام الحضري ينتقد إدارة الزمالك بشأن أزمة زيزو.. ماذا قال؟
غيابات عديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة صن داونز
رايح يتفسح.. خالد الغندور يسخر من زيزو بعد استخراجه فيزا أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 2016 جهازا تعويضيا للمرضى غير القادرين ببني سويف

اورمان بني سويف
اورمان بني سويف

 سلمت جمعية الأورمان  2016 جهاز تعويضي وطرف صناعى للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة بني سويف وذلك على مدار أكثر من عشر سنوات، وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الاجهزة التعويضية، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف


وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن تسليم ال 2016 طرف صناعى جاء فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، موضحًا أنه بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.


وأضاف أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة بني سويف، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع بني سويف وتم تسليمهم الاجهزة التعويضية بعد اجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء مراكز المحافظة .

وتابع أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي  ببني سويف لتحديد الحالات المستحقة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

البطاقة

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025

محل بحليب

بـ حليب يثير الجدل على السوشيال ميديا بعد غلق محلات بلبن | صور

الاهلي وصن داونز

تغييرات مفاجئة من كولر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تفاصيل

معرض زهور الربيع

بحضور 3 وزراء .. افتتاح معرض زهور الربيع

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا”

بالصور

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

الخيال يتحقق.. أول سيارة أجرة طائرة تستعد لنقل الركاب عبر الجو

أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة

حبيبة الملايين .. شركة كورية توقف إنتاج طرازين من سياراتها بسبب ضعف الطلب

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد