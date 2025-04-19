تسليم 2016 جهازا تعويضيا للمرضى غير القادرين ببني سويف

سلمت جمعية الأورمان 2016 جهاز تعويضي وطرف صناعى للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة بني سويف وذلك على مدار أكثر من عشر سنوات، وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الاجهزة التعويضية، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف



وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن تسليم ال 2016 طرف صناعى جاء فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، موضحًا أنه بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.



وأضاف أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة بني سويف، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع بني سويف وتم تسليمهم الاجهزة التعويضية بعد اجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء مراكز المحافظة .

وتابع أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف لتحديد الحالات المستحقة.