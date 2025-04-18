مصرع طفلة إثر اصطدام قطار بها بمركز الفشن في بني سويف

لقيت طفلة مصرعها فى حادث إصطدام قطار بها أمام معدية حسن حلمي التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف.



وكان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغات من مستشفى الفشن المركزي بوصول طفلة تبلغ من العمر 15عاما صدمها قطار أمام معدية حسن حلمي بالفشن.



وتبين من التحريات الأولية التى قام بها المقدم محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة الفشن، إن الجثة لفتاة تدعى ساره ياسر بطل شوقي 15سنه ومقيمه بقرية منشاه ناصر التابعة لمركز الفشن ، واصطدم بها القطار اثناء عبورها شريط السكة الحديد ، امام معديه حسن حلمي بالفشن ، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاه وتحريات المباحث حول الحادث.